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شروط المشاركة فى مسابقة القراءة الحرة بالأوقاف.. 20 ألف جنيه للمركز الأول

الأربعاء، 18 يناير 2023 08:00 ص
شروط المشاركة فى مسابقة القراءة الحرة بالأوقاف.. 20 ألف جنيه للمركز الأول وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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بدأت وزارة الأوقاف، تلقى طلبات الأئمة والواعظات وخطباء المكافأة، الراغبين فى المشاركة فى مسابقة القراءة الحرة للعام الحالى 1444هـ / 2023م، وذلك فى إطار حرص الوزارة على الارتقاء بالمستوى العلمى والثقافى للأئمة والواعظات، وإيمانًا بالدور الكبير الذى يقوم به الأئمة والواعظات فى التثقيف والتنوير، ومن أجل تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الوسطى المستنير، وضرورة الاطلاع الدائم ومتابعة القراءة والتحصيل العلمى لثقل المواهب وتنميتها، ورغبة منها فى تحفيز جميع المهتمين بالخطاب الدينى بالقراءة والتثقيف الدينى 
 
"اليوم السابع" يوضح فى السطور التالية تفاصيل وشروط المشاركة فى مسابقة القراءة الحرة للأئمة والوعظات وخطباء المكافأة وغيرهم:
 
الفرع الأول : للأئمة والواعظات وخطباء المكافأة :
1. كتاب "مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة" طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب أو طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .
2. كتاب "المختصر الشافى فى الإيمان الكافي" طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب أو طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . 
3. كتاب "الشأن العام بين حرية الرأى ومسئولية الكلمة" طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب أو طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .
 
الفرع الثانى: مفتوح للجميع :
1. كتاب "المختصر الشافى فى الإيمان الكافي" طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب أو طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .
2. كتاب "العملات الافتراضية المشفرة" طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب أو طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .
3. كتاب "عقد المواطنة" طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب أو طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .
4. كتاب "المرأة ودورها فى الدولة الوطنية" طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب أو طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
المكافآت لكل فرع على حدة : 
• الأول : 20 ألف جنيه بشرط الحصول على 75 % فأكثر فى الاختبارين التحريرى والشفوى كل على حدة . 
• الثانى : 15 ألف جنيه بشرط الحصول على 70 % فأكثر فى الاختبارين التحريرى والشفوى كل على حدة . 
• الثالث : 10 آلاف جنيه بشرط الحصول على 65 % فأكثر فى الاختبارين التحريرى والشفوى كل على حدة . 
• 5 جوائز قيمة كل جائزة 5 آلاف جنيه بشرط الحصول على 60 % فأكثر فى الاختبارين التحريرى والشفوى كل على حدة . 
• 10جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة ألف وخمسمائة جنيه .

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