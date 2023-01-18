شبورة كثيفة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس بجميع الأنحاء حتى الإثنين

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم، الأربعاء 18 يناير حتى الإثنين المقبل 23 يناير 2023، حيث تشهد البلاد ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 3 درجات ، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، معتظل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وحنوب الصعيد ، بارد ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

الأربعاء 18 يناير: شبورة مائية صباحا على قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد. وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:شبورة مائية صباحا على قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد.



- الخميس 19 يناير: شبورة مائية صباحا على قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة