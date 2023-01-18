سياسة واقتصاد القاهرة تعلن قبول دفعة جديدة من الوافدين ببرنامج الماجستير الأكاديمى لمكافحة الفساد

أعلنت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عن قبول دفعة جديدة من الوافدين الناطقين باللغة العربية في برنامج الماجستير الأكاديمي في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد بالاشتراك مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، على أن يكون آخر موعد لتلقى الطلبات 31/1/2023.
ويتكون الدبلوم من (12) مقررا دراسيا مقسمين على فصلين دراسيين ويكون الحضور الأسبوع الأول للبرنامج والأسبوع الأخير وأسبوعى الامتحانات أما باقى المدة تتم بنظام الحضور الافتراضى عبر الإنترنت ON LINE.
2- يشترط لاستكمال برنامج الماجستير (العام الثانى) حصول الدارس على تقدير جيد على الأقل ببرنامج الدبلوم (بالعام الأول) ويقوم الدارس خلال العام الثانى بإعداد ومناقشة رسالة علمية.
مقررات البرنامج:
يلزم دراسة (6) مقررات في كل فصل دراسى وفقًا للآتى:
الفصل الدراسي الأول :
1 - الاقتصاد المؤسسى
2 - الاطار التشريعى والمؤسسى لمكافحة الفساد (1)
3 - الإدارة الاستراتيجية
4 - إدارة نظم المعلومات ومكافحة الفساد
5 - الاتفاقيات والمنظمات الدولية
6 - التسويق الاجتماعى
الفصل الدراسي الثاني :
7 - سياسيات اقتصادية (مالية ونقدية)
8 - الإطار التشريعى والمؤسسى لمكافحة الفساد (2)
9 - إدارة الموارد البشرية
10 - مناهج البحث (كمى وكيفى)
11 - التميز المؤسسى وإدارة الجودة
12 - إدارة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية
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