سماء صافية وشمس مشرقة حالة الطقس بمحافظة سوهاج اليوم.. صور

سوهاج محمود مقبول

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بمحافظة سوهاج، سطوع كامل للشمس مع صفاء كافة الأجواء ولا توجد غيوم أو شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية أو الصحراوية، ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة اليوم بمحافظة سوهاج العظمى وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجة.



هذا وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.



كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجة.



وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.



وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.



طقس سوهاج (1)



طقس سوهاج (2)