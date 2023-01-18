سقوط 3 أطنان جبس من أعلى سيارة على طريق الإسماعيلية الزراعى

الإسماعيلية- صبرى غانم

تعرضت سيارة لسقوط 3 أطنان جبس من عليها أثناء سيرها على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى دائرة مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية دون خسائر فى الأرواح.

وتلقت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة برئاسة اللواء هنري ابراهيم مساعد محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة إخطاراً من عمليات النجدة يفيد بسقوط 3 أطنان من شكائر الجبس من على سيارة نقل ثقيل أمام قرية القرين الجديدة دائرة قرية القصاصين القديمة دائرة مركز القصاصين طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى دون خسائر فى الارواح.

وأمر اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، بسرعة اتخاذ الاجراءات العاجلة لتأمين الطريق وبتنسيق من مدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تم تكليف طوارئ مركز ومدينة القصاصين بسرعة التوجه لمكان الحادث وازالة اثاره وفتح الطريق للسيارات.

كما تم التنسيق المتوازى مع عمليات إدارة مرور الإسماعيلية وفرع هيئة الإسعاف المصرية بالإسماعيلية وتم رفع الجبس على السيارة والاستعانة بسيارات اخرى لرفع الجبس من على الطريق وتحميله فتح الطريق وعودة الحركة المرورية دون خسائر.



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