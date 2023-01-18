اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 يناير 2023 11:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

زراعة القاهرة تختتم غدا دورة تدريبية لرفع كفاءة 50 متدربا بصناعة الدواجن

الأربعاء، 18 يناير 2023 10:23 ص
زراعة القاهرة تختتم غدا دورة تدريبية لرفع كفاءة 50 متدربا بصناعة الدواجن جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تختتم كلية الزراعة بجامعة القاهرة، فعاليات الدورة التدريبية المنظمة بالتعاون مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، بهدف رفع كفاءة أداء العاملين فى صناعة الدواجن بمصر والوطن العربى، وتستمر حتى 19 يناير الجارى بمقر الكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور سامح عبد الفتاح عميد الكلية.
 
ويشارك فى الدورة التدريبية التى تنظمها كلية الزراعة نحو 50 متدربا من شباب العاملين فى مجال الدواجن من المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين من مصر والدول العربية، ويحاضر فيها أساتذة من كليات الزراعة والطب البيطرى بجامعة القاهرة إلى جانب أساتذة من جامعة جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
 
وكان أكد الدكتور محمد الخشت، أن الخطة الاستراتيجية للجامعة تستهدف ربط التعليم والبحث العلمى بنظرية التنمية الشاملة والاقتصاد القومى لخدمة الأهداف القومية والوطنية، وتخريج أجيال تمتلك مهارات ريادة الأعمال والقدرة على الابتكار من خلال تحديث وتطوير البرامج الدراسية، مشيرًا إلى أن مصر يتوافر بها كل مقومات النجاح من حيث الخبرات الحقلية والعلمية والإمكانيات الاستثمارية والبنية التحتية الأولية والتى تضاهى كُبرى الشركات العالمية المنتجة للدواجن.
 
ومن جانبه قال الدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة، إن الكلية تمتلك مركز خدمات الدواجن والذى يُعد بمثابة بيت خبرة لتنمية ونهضة صناعة الدواجن فى مصر على أسس علمية، ويتميز إنتاج المركز من اللحوم البيضاء وبيض المائدة بصفات الجودة العالية وبأسعار تنافسية لخدمة المجتمع من خلال تطبيق النظم والتقنيات الحديثة فى تربية الدواجن.
 

جامعة القاهرة

اخبار مصر

اخبار مصرية

زراعة القاهرة

صناعة الدواجن



الموضوعات المتعلقة

الزراعة تطرح دجاج بياض بسعر 120 جنيهًا من مشروع إنتاج البيض بالعامرية.. تقسيط على 6 أشهر لتشجيع المربى الصغير .. حجز 60 ألف دجاجة والتسليم الأربعاء المقبل.. والوزير : صناعة الدواجن تستوعب 3 ملايين عامل

الثلاثاء، 17 يناير 2023 02:00 م

دورة بـ"زراعة القاهرة" لرفع كفاءة 50 متدربا من شباب العاملين بصناعة الدواجن

الثلاثاء، 17 يناير 2023 09:14 ص

وزير الزراعة: صناعة الدواجن تستوعب 3 ملايين عامل بحجم استثمارات 100 مليار جنيه

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 05:34 م

خليك واعى.. حقيقة نقص الأعلاف الخاصة بصناعة الدواجن وارتفاع أسعارها (فيديو)

السبت، 10 ديسمبر 2022 03:24 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة