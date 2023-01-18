اليوم السابع
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الأربعاء، 18 يناير 2023 08:38 م
أكرم القصاص
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روسيا تعلن تراجع معدلات تضخم أسعار السلع الغذائية

الأربعاء، 18 يناير 2023 07:55 م
روسيا تعلن تراجع معدلات تضخم أسعار السلع الغذائية روسيا - أرشيفية
وكالات

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قالت وزارة الاقتصاد الروسية، اليوم الأربعاء إن معدل تضخم أسعار السلع الغذائية قد تراجع إلى 11.57% خلال الفترة من 10 إلى 16 شهر يناير الجاري، وذلك بسبب تباطؤ نمو أسعار الفواكه والخضروات وارتفاع اسعار يُقارب من الصفر في أسعار الأطعمة الأخرى.


وأشارت الوزارة الروسية، بحسب ما نقلت عنها وكالة أنباء الروسية إلى أن معدل التضخم كان قد وصل إلى 11.65% خلال الفترة من 1 إلى 9 يناير الجاري.
جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد صرّح بأن الوضع الاقتصادي في بلاده مستقر، وأنه أفضل كثيرا من التوقعات، وأن التضخم يواصل الانخفاض، كما أوضح أن معدل البطالة في روسيا يقف عند مستوى تاريخي منخفض.


ويُشار إلى العقوبات الغربية وتبعات إرسال عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية في شهر فبراير من العام الماضي، قد أدت إلى انكماش الاقتصاد الروسي.


روسيا

التضخم فى روسيا

أسعار السلع الغذائية فى روسيا

وزارة الاقتصاد الروسية

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