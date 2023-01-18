اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رسالة إلى دولة شقيقة تتسبب فى فصل نائب بالبرلمان الأردنى

الأربعاء، 18 يناير 2023 11:57 ص
رسالة إلى دولة شقيقة تتسبب فى فصل نائب بالبرلمان الأردنى النائب محمد عناد الفايز
وكالات

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أفاد موقع "رؤيا" الإخبارى الأردنى، بأن مجلس النواب الأردنى قرر فصل النائب محمد عناد الفايز من المجلس.

وبحسب موقع "رؤيا"، صوت 92 نائبا على قرار فصل النائب محمد عناد الفايز من أصل 110 حضروا الجلسة، جاء ذلك في اجتماع مغلق عقدته اللجنة القانونية اليوم الأربعاء، قبيل انطلاق الجلسة تحت قبة البرلمان.

وكان الفايز وجه في وقت سابق رسالة مفتوحة إلى إحدى الدول الشقيقة اعتبرها النواب مسيئة للعلاقات بين البلدين.

وطالبوا بتحويل القضية إلى اللجنة القانونية بوصفها لجنة سلوك، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق النائب.

 


البرلمان الاردنى

الاردن

النائب محمد عناد الفايز

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