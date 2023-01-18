اليوم السابع
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الأربعاء، 18 يناير 2023 06:55 م
أكرم القصاص
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رئيس وزراء فلسطين: الاحتلال الإسرائيلي يُشكل العائق الأكبر أمام التنمية

الأربعاء، 18 يناير 2023 06:35 م
رئيس وزراء فلسطين: الاحتلال الإسرائيلي يُشكل العائق الأكبر أمام التنمية رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
أ ش أ

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قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يُشكل العائق الأكبر أمام عملية التنمية في فلسطين، باستمراره بالسيطرة على كافة المُقدرات بالضفة الغربية، وبحرمانه للفلسطينيين من استغلالها خاصة في المناطق المُصنفة "ج".


وطالب اشتية، خلال استقباله مُدير عام الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي بورد فيجار سولهجيل، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها وإجراءاتها، والحفاظ على حل الدولتين.


وبحث اشتية وسولهجيل تعزيز التعاون ودعم المشاريع التنموية في فلسطين، بحضور ممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيست.


وثمن اشتية الدعم النرويجي المستمر لفلسطين على كافة المستويات، من منطلق الإيمان بقيم العدالة والسلام وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، مشيدا بمستوى التنسيق والمشاورات وفق الأولويات الوطنية الفلسطينية، مضيفا: "أن النرويج تشكل الذاكرة التراكمية لعملية السلام".


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