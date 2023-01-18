رئيس مياه القناة يفاجئ عددًا من المحطات لمتابعة سير وانتظام العمل

فاجأ اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، عددا من محطات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات " بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، وذلك للاطمئنان على متابعة سير العمل وانتظام عمليات التشغيل بالمحطات على أرض الواقعة، كما تابع عملية ضبط جودة المياه عن طريق اخذ العينات وتحليلها الكيميائية والميكروبيولوجية، والتى تتم على مدار لـ 24 ساعة.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن جولاته المفاجئة مستمرة سوء على محطات مياه الشرب أو الصرف الصحى بجميع مناطق محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالإضافة إلى محطات معالجة الصرف الصحى، وأعمال الملس والتطهير للشبكات، ومتابعة أعمال الصيانة التى تجرى لبعض المحطات لإطالة عمرها الافتراضى والاستمرارية فى العمل، والعملية الدورية لغسيل شبكات مياه الشرب.

بينما شدد اللواء عبد الحميد عصمت، خلال جولته المفاجئة على مديرى المناطق بالمرور بصفة دورية ومستمرة لمتابعة انتظام العمل بجميع محطات مياه الشرب ومحطات رفع الصرف الصحى، بالإضافة إلى مرور فنيو وعمال الشركة على خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى الرئيسية والفرعية، على أرض الواقعة والعمل فورًا على حل أى مشكلات أو معوقات، قد تحدث، وذلك من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة لجميع مواطنى محافظات القناة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أننا تعاملنا مع عدة بلاغات عن كسور مفاجئة فى مواسير مياه الشرب، وذلك خلال 24 ساعة الماضية، حيث انتقل مهندسو وفنيو وعمال الشركة إليها فورًا وتم إصلاحها فى وقت قياسى، وفى فتره زمنية وجيزة، مشيدا بروح التعاون المثمر بين تلك الفرق فى سرعة التحرك والتعامل مع الأعطال فور تلقى البلاغ.

وأضاف أنه تم إصلاح كسر مفاجئ فى خط مياه 12 بوصة على طريق الإسماعيلية ـ الزقازيق الزراعى دائرة مركز أبوصوير، وإصلاح كسر مفاجئ فى خط 500 مم بمركز فايد، كما تم إصلاح خط مياه 6 بوصة شرق البحيرات، وإصلاح كسر مفاجئ 4 بوصة بقرية السلام بالقنطرة شرق، وصلاح خط 300 مم، بالقنطرة شرق، وإصلاح خط 4 بوصة بقرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.