رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية يحذر من مخاطر "وصلات الخلسة"

الإسكندرية - جاكلين منير

حذر اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ، من الوصلات الخلسة والتعدى على شبكات الصرف الصحى وتوصيل الصرف الصحى بالمخالفة دون مراعاة الاشتراطات الهندسية والفنية، مما يشكل خطورة على قاطنى تلك العقارات، بالإضافة إلى تأثيره على استيعاب شبكة الصرف الصحى والتسبب فى الطفوحات وتجمعات المياه.

وأكد أن الشركة تزيل على الفور تلك الوصلات، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة وتحرير المخالفات فور اكتشافها.

وناشد "نافع" المواطنين بمحافظة الإسكندرية بسرعة تقنين أوضاعهم عن طريق التوجه إلي مركز خدمة العملاء بمقر الشركة بالديوان العام بالشاطبي لإتمام الإجراءات لتقنين الوضع وتقديم المستندات وسداد المستحقات المالية طبقاً للوائح والقرارات المنظمة لذلك. وضرورة الإبلاغ عن الوصلات المخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد الحلول الفنية الأنسب للحد من المخاطر الناتجة عنها والتي قد تتسبب في إنهيار العقارات.

يأتى ذلك نظراً للأضرار الجسيمة التي تتسبب بها الوصلات غير قانونية علي الشبكات والبنية التحتية بمحافظة الإسكندرية، وللإبلاغ عن الوصلات غير القانونية الاتصال علي رقم الخط الساخن 175.