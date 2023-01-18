رئيس جامعة قناة السويس يُوجه ببدء الاستعداد للفصل الدراسى الثانى

كتب - السيد فلاح

أشاد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس بجهود عمداء ووكلاء الكليات وجميع القائمين على الإشراف على العملية الامتحانية، مؤكداً أن تظافر الجهود هو أساس نجاح أى منظومة، كما طالب مندور بسرعة الانتهاء من أعمال رصد ومراجعة وإعلان النتائج.

جاء ذلك أثناء حضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس لمجلس التعليم والطلاب، بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، ومديري عموم القطاع.

هذا وطالب "مندور" بضرورة رفع درجة الاستعداد لاستقبال للفصل الدراسي الثانى للعام الجامعى 2022-2023؛ من خلال الإنتهاء من صيانة المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل حتى تكون جاهزة لإستقبال الطلاب .

كما قرر "مندور" زيادة عدد البرامج الدراسية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بما يتوافق مع إحتياجات سوق العمل وفقاً لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل بالطاقة الكاملة بالجامعات الأهلية

ومن جهته، أعلن الدكتور محمد عبد النعيم، أن الخطة الزمنية للفصل الدراسي الثانى وفق ما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات وأن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023 ، حيث تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهى الخميس 9 فبراير 2023.

ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 25 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وطالب "عبد النعيم" بضرورة تحليل استمارات تقييم التدريس وأخذ رؤى الطلاب موضع الدراسة والتحليل، كما وجه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بضرورة تقليل عدد نسخ النتائج الامتحانية المقدمة لشئون الطلاب المركزية وذلك ترشيداُ للاستهلاك وفقاً لتوجهات الدولة.