وقالت بولوارت - في كلمة لها أمام المحكمة الدستورية نقلتها قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء، "نحن نعلم أنهم يرغبون في الحضور إلى ليما، بسبب كل ما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي عن يومي 18 و19 يناير.. إنني أدعوهم إلى الحضور إلى ليما لكن بسلام وهدوء.. إنني في انتظارهم من أجل مناقشة أجنداتهم الاجتماعية".

وحذرت بولوارت من أن سيادة القانون لا يمكن أن تكون رهينة أهواء مجموعة واحدة من الأشخاص.

ويطالب المتظاهرون باستقالة الرئيسة بولوارت، التي كانت نائبة للرئيس "بيدرو كاستيو"، لكن البرلمان عينها مكانه عندما عزله في شهر ديسمبر الماضي، ردا على محاولة الرئيس الاشتراكي حل السلطة التشريعية في البلاد.