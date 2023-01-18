حملات نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة بشوارع مدينة المحلة

الغربية مصطفى عادل

نفذ حى ثان المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب سعد نصر رئيس الحى، حملة نظافة مكبرة بشوارع المدينة بنطاق الحى لرفع تراكمات القمامة بنقاط التجميع، بمشاركة عمال ومعدات جهاز النظافة بالحي.

وخلال الحملة تم رفع تراكمات القمامة والمخلفات بشوارع الحى بداية من بنزايون مرورا بميدان الشون وطريق سكة طنطا، كما تم رفع القمامة بميدان المنسوب، وغسل الأرصفة والشوارع بمنطقة ميدان الششتاوى والقاضى، ورفع القمامة بنقاط التجميع ونقلها بسيارات جهاز النظافة لمصنع التدوير بطريق الجابرية

وكان اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى قد أكد على استمرارا حملات التجميل والتشجير بالوحدات المحلية بقرى مركز المحلة.

حيث تم زراعة 75 شجرة مثمرة وزينة أمام المصالح الحكومية والطريق العمومى بقرية المعتمدية وعزبة رشدى التابعين للوحدة المحلية للمعتمدية و150 شجرة متنوعة فى نطاق قرى الوحدة المحلية بنمرة البصل بجانب المقابر والوحدات الصحية والمدارس ومداخل القرى و90 شجرة فى المدارس الحكومية وعلى جانبى الطرق العامة بالجابرية و90 شجرة بنطاق وحدة محلة أبو على بطريق المحله / المنصورة والمدارس ووأضاف رئيس المدينة أن هذه الأعمال تأتى فى إطار أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، مشيرا إلى أعمال النظافة اليومية بقرى مركز المحلة التى تتم تحت إشراف نواب رئيس المدينة.

حيث تمت أعمال النظافة على طريق الجابرية عزبة الشركة بالجابرية وأمام محطة المياة وأمام المصالح الحكومية والمدارس بالهياتم وشارع داير الناحية وطريق المقابر بالمعتمدية وأمام المدارس وطريق المقابر ومنطقة قصر العمدة بالبنوان وعلى طريق المحلة / المنصورة وأمام المصالح الحكومية والطريق الدائرى بمحلة أبو على وعلى طريق المحلة / دمرو وأمام المصالح الحكومية والمدارس بميت الليث هاشم وأمام كوبرى العمدة والسنترال والطريق السريع المحلة / طنطا بصفط تراب وعلى طريق المحلة / بشبيش بداية من قرية العتمانية حتى مدخل بشبيش ببشبيش وأمام العديد من المدارس بنمرة البصل وبقرية السجاعية ومنطقة المدارس والمعاهد والمصالح الحكومية وطريق لابشيط ومحطة المياة ومنطقة السوق بالعامرية وأمام المصالح الحكومية والمدارس بشبرابابل.