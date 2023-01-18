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حملات تفتيشية مكبرة لشرطة البيئة والمسطحات بعدد من المحافظات

الأربعاء، 18 يناير 2023 11:38 ص
حملات تفتيشية مكبرة لشرطة البيئة والمسطحات بعدد من المحافظات قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظات (الشرقية – الغربية - القليوبية) أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية والتى جاء أبرزها:
 
فى مجال حماية الثروة الزراعية، وضبط عدد 5 قضايا بنطاق محافظة الشرقية عبارة عن (2 محل – شركة – مصنع – مدشة 3 منهم بدون ترخيص) بإجمالى مضبوطات بلغت (42 طن مواد خام أعلاف – 17 طن منتج نهائى أعلاف "بدون بيانات ومجهولة المصدر".
   
ونجحت الجهود في ضبط عدد 4 قضايا بنطاق محافظة الغربية عبارة عن (2 محل –  2 مصنع جميعهم بدون ترخيص) بإجمالى مضبوطات بلغت (24,5 طن مواد خام أعلاف – 27,25 طن منتج نهائى أعلاف) "بدون بيانات ومجهولة المصدر".
      
وفى مجال حماية البيئة والمواد الغذائية، تم ضبط 3 مصانع "بدون ترخيص" بنطاق محافظة القليوبية بإجمالى مضبوطات بلغت (13,5 طن مواد خام مواد غذائية مجهولة وبدون بيانات وبدون موافقة بيئية – 4,8 طن و 1800 قطعة منتج نهائى مواد غذائية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات).
      
وفي مجال الصحة العامة، تم ضبط مصنعين "بدون ترخيص" بنطاق محافظة القليوبية بإجمالى مضبوطات بلغت ( 5 طن مواد خام بلاستيك مجهولة المصدر وبدون بيانات وبدون موافقة بيئية – 158500 عبوة منتج نهائى بلاستيك مغشوشة ومقلدة).

شرطة البيئة

شرطة البيئة والمسطحات

أخبار الحوادث

وزارة الداخلية



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