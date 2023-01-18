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حركة محليات الجيزة.. طه عبد الصادق لحى الهرم ومحمود عبد الحليم للحوامدية

الأربعاء، 18 يناير 2023 02:28 م
حركة محليات الجيزة.. طه عبد الصادق لحى الهرم ومحمود عبد الحليم للحوامدية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت – مرام محمد

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أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بتكليف عدد من القيادات لشغل منصب رئيس وحدة محلية، وفقاً للقوانين المنظمة واللوائح التنفيذية الصادرة بشأنها.

وشمل قرار محافظ الجيزة، تكليف طه عبد الصادق فرج مبارك رئيساً لحى الهرم، ومحمود عبد الحليم ثابت سليمان رئيساً للوحدة المحلية لمدينة الحوامدية، ومحمود أحمد فؤاد طه حافظ، رئيساً لمركز ومدينة أطفيح، وعبدالله عبد العظيم عبدالله نائباً لرئيس مدينة الجيزة.

ووجه محافظ الجيزة المكلفين الجدد بتكثيف العمل الميدانى والمتابعة واتخاذ مايلزم من إجراءات لتنفيذ خطط المحافظة وبرامج التنمية الموجهة لخدمة المواطنين كل بنطاقه.

وأعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن تصديق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات والتي تتضمن تعيين ونقل 125 قيادة محلية في 25 محافظة، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية وضبط منظومة العمل بالإدارة المحلية بما يحقق رضا المواطنين.

واعتمد وزير التنمية المحلية اليوم الأربعاء رسمياً الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بناءً على العرض الذى قام به على رئيس مجلس الوزراء، وأشار اللواء هشام آمنة، إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء بإعطاء دفعة جديدة في العمل بالإدارة المحلية خلال المرحلة القادمة بناءً على توجيهات القيادة السياسية وتطوير أداء الإدارة المحلية والعمل على راحة المواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية على أن الدولة تسعى للدفع بعناصر جديدة في الإدارة المحلية قادرة على العمل والعطاء في مختلف الظروف لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظات، وتصعيد الكوادر والقيادات المتميزة لتولى المسئولية لتشجيع العاملين على حسن أداء الأعمال المكلفين بها والتفانى فى العمل وتقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين بما يحقق رضاهم.

وأشار "اللواء هشام آمنة" إلى أن الوزارة حريصة بصورة مستمرة على تقييم أداء القيادات المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بمختلف المحافظات واستبعاد المقصرين، مشيراً إلى حرص وزارة التنمية المحلية على تطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية في اختيار وتعيين القيادات الجديدة ، حيث عكفت الوزارة خلال الشهور الماضية على الإنتهاء من اجراء التقييم والمتابعة لأداء جميع القيادات المحلية بالمحافظات من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء، كما تم التنسيق مع المحافظين وجميع الأجهزة المعنية لإختيار أفضل العناصر والدفع بها في المناصب القيادية المطلوبة والعمل علي تحقيق الرؤية التنموية للدولة على أرض في المحافظات مع بداية الجمهورية الجديدة.


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