جروبات الغش تنشر أسئلة امتحان الثانوى العام والشهادة الإعدادية ببعض المحافظات

كتب محمود طه حسين

تداولت جروبات الغش أسئلة امتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الاعدادي بمحافظة أسيوط فى مادة اللغة العربية بامتحانات الفصل الدراسي الأول، كما نشرت أيضا أسئلة امتحان التاريخ للصف الأول الثانوى العام لطلاب محافظة الإسكندرية واللغة الفرنسية لطلاب الثانوى العام بمحافظة سوهاج.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الطلاب الذين قاموا بتصوير أسئلة ونشرها على صفحات الغش، مشددة على أن أسئلة امتحان الثانوى العام ليست موحدة بل لطلاب كل إدارة تعليمية امتحان مختلف ومن ثم نسبة الاستفادة من محاولات الغش ضئيلة.

وشدد وكيل الوزارة، بمحافظة أسيوط عبد العزيز زنار، على عدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدى لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام انضباط سير الامتحانات والتأكيد على مديرى الإدارات التعليمية بالتواجد الميدانى والمتابعة الدورية لانتظام سير الامتحانات وتقديم الدعم اللوجستى والتسهيلات اللازمة فضلا عن تكثيف حملات النظافة ومنع الباعة الجائلين بمحيط المدارس تيسيراً على أبنائنا الطلاب وتحقيقاً للصالح العام مشدداً بأنه لن يسمح بأى تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على الصالح العام.