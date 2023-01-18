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توزيع كراتين مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية فى الإسماعيلية

الأربعاء، 18 يناير 2023 11:20 ص
توزيع كراتين مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية فى الإسماعيلية وزارة التضامن الاجتماعى
كتب _ السيد فلاح

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أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية عدة فعاليات استهدفت الأسر المعيلة، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وقدمت مديرية التضامن الاجتماعي الدعم للأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظة الإسماعيلية، من عمل مشمعات للمنازل لحمايتها من المطر، بالإضافة إلى توزيع صكوك اللحوم وذلك بالتنسيق مع الأوقاف، علاوة على مواصلة توزيع كراتين المواد الغذائية من الآن وحتى شهر رمضان المعظم، هذا إلى جانب توزيع البطاطين على عدد من الأسر الأولى بالرعاية وذلك وفق أبحاث اجتماعية وذلك للتأكد من مدى أحقية الحالات للدعم.
 
وأكدت مها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية أن المديرية تسعى جاهدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال الندوات واللقاءات والحملات التي تنظمها داخل قرى وعِزب المحافظة وذلك وبالتنسيق مع المؤسسات والجمعيات الأهلية ومتطوعين من الشباب لتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن محافظ الإسماعيلية دائمًا ما يُولي فئة الأسر الأولى بالرعاية الاهتمام ويتابع باستمرار الخدمات المقدمة لهم من خلال المديرية.


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