تنفيذ حملات إرشادية لمكافحة آفات أشجار الزيتون بوسط سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

نفذ فريق من مركز بحوث الصحراء حملات إرشادية لمكافحة آفات أشجار الزيتون بوسط سيناء، حيث أعلن مجلس مدينة الحسنة، أنه قام فريق بحثي من مركز بحوث الصحراء بتنفيذ حملة إرشادية لمكافحة آفات الزيتون بالتعاون مع مديرية الزراعة.

وقال الدكتور حسام عبد العال رئيس برنامج دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة، إن الهدف العام من تنفيذ تلك الحملة هو بناء قدرات الزراع في مجال المكافحة المتكاملة لآفات الزيتون باستخدام الإيضاحات العملية بالممارسة لزيادة معارفهم ومهاراتهم وصقل خبراتهم في هذا المجال.

وأضاف أنه تم التنفيذ تحت إشراف متخصصين من وقاية النبات والإرشاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء ومشاركة الإدارة الزراعية، وإستغرقت 3 أيام تم خلالها فحص وإجراء المعاملات العلاجية للزراعات المصابة بالحشرات القشرية، وخنافس القلف والعنكبوت الأحمر وديدان الجذور وأعفان الأوراق، وحفار الساق وغيرها من الآفات التي تؤثر بشكل كبير على إنتاجية أشجار الزيتون.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ الحملة بنطاق تجمعات أبو مراحيل، وعين القديرات، وأم شيحان بوسط سيناء، موضحا أن الحملة راعت التواصل مع المزارعين وتوصيل المعلومات الإرشادية لهم، والرد على استفساراتهم الفنية فيما يتعلق بزيادة الإنتاجية وطرق التسميد والري والمكافحة نظرا لأهمية شجرة الزيتون في حياة مزارعي سيناء باعتبارها مصدرا أساسيا لدخل الكثير من الأسر البدوية، لافتا إلى أن هذه الحملات الإرشادية مستمرة لتغطي معظم التجمعات لدعم مزارعي سيناء.

وفى سياق متصل، قال سعد خليل بغدادى رئيس مركز ومدينة الحسنة، إنه تم وضع لوحات إرشادية على الطريق الرئيسي بمدينة الحسنة وإعادة إصلاح وكتابة اللوحات القديمة ووضعها فى مدخل المدينة لإرشاد المارة بالطرق الفرعية المؤدية إلى بعض قرى المركز والمدينة أو المدن الأخرى باتجاه الحسنة القسيمة، والحسنة بغداد العريش، واتجاه الحسنة نخل، واتجاه الحسنة صدر الحيطان، لتعزيز السلامة المرورية ومخاطبة المارة بالأماكن التى يمر عليها من خلال الطريق.



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