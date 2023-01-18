تفاصيل أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية والصف الأول الثانوى بالمنوفية

انطلقت اليوم الأربعاء الموافق 18 يناير أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة وتستمر حتى الأربعاء المقبل 25 من نفس الشهر ، وأدى الطلاب امتحان مادتى اللغة العربية (فترة أولى) و التربية الرياضية (فترة ثانية ) ، وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأن عدد الطلاب الحاضرين للإمتحان بلغ (81 ألف و 834) طالب وطالبة وغياب (676) طالب بنسبة حضور تجاوزت (99%) وتمت عملية سير الامتحانات اليوم وسط أجواء مستقرة ومنظمة ولم يتم رصد أي مشكلات أو شكاوى أثناء عقد الامتحانات.

في ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لسير عملية امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الأول 2023 للوقوف علي مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس والتعامل الفوري مع أية طوارئ حفاظاً على مصلحة أبنائنا الطلاب .

وفى سياق متصل ، أدى اليوم طلاب الصف الأول الثانوى الإمتحانات في مادة اللغة الأجنية الثانية " فترة أولى " بإجمالى عدد طلاب (39 ألف و287) طالب وطالبة وغياب (177) طالب بنسبة حضور أكثر من (98%) ، فيما بلغ عدد الطلاب الحاضرين لتأدية الإمتحان فى مادة الأحياء" فترة ثانية " (39 ألف و289) طالب وغياب (176) طالب بنسبة حضور تخطت (99%).

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية والتواجد الميداني وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة لانتظام سير الامتحانات، مشدداً بأنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين حفاظاً علي الصالح العام.