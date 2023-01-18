تعيين 8 سكرتيرى عموم بينهم سيدة.. شاكر سكرتير عام للجيزة وبدران لأسيوط

كتب على عبد الرحمن

كشفت حركة المحليات التى أصدرها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تعيين كل من المهندس حازم محمد الأشمونى سكرتير عام محافظة القاهرة واللواء هشام كمال خشبة سكرتير عام محافظة القليوبية ونجوى العشيرى سكرتير عام محافظة الغربية واللواء أسامة أحمد الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء واللواء عبدالفتاح حمدى تمام سكرتير عام محافظة الفيوم واللواء عصام الدين الليثى سكرتير عام محافظة سوهاج، وتعيين اللواء أحمد محمد الإسكندرانى سكرتير عام جنوب سيناء وسيد محمود عبدالله سكرتير عام محافظة الوادى الجديد.

سكرتير عموم الجيزة كما تضمنت الحركة نقل اللواء شاكر محمد يونس سكرتير عام محافظة أسيوط إلى سكرتير عام محافظة الجيزة ونقل اللواء علاء بدران سكرتير عام الجيزة إلى سكرتير عام أسيوط .