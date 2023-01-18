"تعليم الشرقية": لا شكاوى من اللغة العربية للشهادة الإعدادية

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت غرفة عمليات متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية، أنه لم تتلق أى شكاوى من صعوبة امتحان اللغة العربية.

كانت انطلقت اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث أدى الطلاب مادتى اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023.



ومن جانبه أوضح المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن إجمالى عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام يبلغ 137 ألفا و250 طالبا وطالبة موزعين على 757 لجنة امتحانية ما بين 746 لجنة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة و8 لجان لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية بالإضافة إلى 3 لجان لطلاب مدارس النور والصم ومستشفى 57357 وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.



أكد محافظ الشرقية على ضرورة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم، والأمن، والصحة، والتموين، والمستشار العسكرى، ورؤساء المراكز والمدن، كلُ فيما يخصه لتأمين اللجان وتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحان مع ضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب فى حالة حدوث ظرف صحى، وكذلك الاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولًا بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة، مشددا ضرورة التطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات والاوبئة داخل المدارس واللجان الامتحانية حفاظا على صحة وسلامة الجميع.