تعرف على الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر اليوم 

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم خلالها تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و576 شاحنة و28 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، و251 شاحنة و14 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 325 شاحنة و14 سيارة.

ويشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينة SAFEEN ALLNASI، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة أمل وغادرت السفن الثلاث دليلة وامل والحرية2، كما تم تداول 2500 طن بضائع عامة ومتنوعة 218 شاحنة بميناء نويبع.

يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث سينا وبريدج وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1003 راكب بموانئها المختلفة .