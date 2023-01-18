تعرف على أنواع وأسعار الأسماك فى أسواق دمياط.. صور

دمياط معتز الشربينى

تشتهر محافظة دمياط بالعديد من أنواع الأسماك باعتبارها محافظة ساحلية تطل على البحر الأبيض المتوسط وبحيرة المنزلة، وتضم أكبر أسطول بحرى فى الشرق الأوسط، حيث تضم عزبة البرج وحدها 65% من الأسطول البحرى المصرى.

"اليوم السابع" يقدم قائمة أنواع وأسعار الأسماك بأسواق السمك بدمياط، حيث يتراوح سعر البلطى 45: 50 جنيها، طوبار 60: 70 جنيها، طوبار مبطرخ 90" 100 جنيه، قاروس كبير مبطرخ 170 جنيها، دنيس 90 جنيها، دنيس كبير 120 جنيها، كولوخ 70 جنيها، حنشان 300 جنيه، قاروس وسط 120 جنيها، جران هليله 90 جنيها، غطيان موسى 170 جنيها، بربونى 170 جنيها، سهيلى مبطرخ 150 جنيها، سهيلى 5 حبيات كيلو 220 جنيها، جمبرى سويسى جامبو 280 جنيها، جمبرى مقشر 160 جنيها، جمبرى مقشر كبير 180 جنيها، سيبا 270 جنيها، بكلويز 100 جنيه، فيليه قشر بياض 200 جنيه.

كما تنتشر في أسواق دمياط حاليا أسماك الفوارغ يتراوح سعر الفوارغ 40 : 60 جنيها حسب الحجم ويتراوح سعر كيلو البطارخ من الفوارغ 250 : 350 جنيها للكيلو جرام الواحد.

ويقبل أبناء محافظة دمياط على شراء الفوارغ فى هذه الفترة لرخص ثمنها وتوفرها و استخدمها في كثير من الأكلات منها المقلى، المسلوق، الصيادية، وهي أكلات مشهورة في دمياط ويعرفها أبناء المحافظات الساحلية.

وتعد وجبة السمك الصيادية واحدة من أشهر الأكلات المعروفة والتى تتميز بها محافظة دمياط وتصنع من أسماك البورى الكبير أو البلطى الكبير والقاروص واللوت، ويفضل فيها أسماك البحر الكبيرة، تصنع بالأرز الأحمر الملون بالبصل المحمر والتوابل والشورية ذات اللون الأحمر، ويصنع منها السمك المسلوق أو المقلى المتبل بالبهارات، ولها طريقة صنع تجيد عملها سيدات دمياط حسب لون الأرز ولون الشوربة باختلاف لون تحمير البصل المستخدم وجودة التوابل، وفن الطهي.

وتعد هذه الأكلة من الأكلات المحببة لأهالى دمياط يجتمع حولها الأسر وعزومة الأبناء والأحفاد، ووجبة للضيوف والزوار.



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