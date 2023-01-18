تعرف على أسعار السلع الغذائية واللحوم بمعارض أهلا رمضان

كتب مدحت وهبة

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان على مستوى محافظات الجمهورية لتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطنين وتوفير كافة السلع تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

ويتم طرح المنتجات الغذائية واللحوم بمعرض أهلا رمضان بشارع فيصل الرئيسى بسعر السكر الأبيض المعبأ بـ 14.5 جنيه للكيلو، وطرح الأرز معبأ عريض الحبة بسعر 14.5 جنيه للكيلو، والدقيق الفاخر عبوة ورقى بسعر 17 جنيها للكيلو، ومكرونة 400 جرام فاخرة بسعر 10 جنيهات، وفول مدمس معبأ 500 جرام بسعر 12 جنيها، وفاصوليا معبأة 500 جرام بسعر 19 جنيها، وزيت طعام خليط عبوة 800 جرام بسعر من 34 إلى 35 جنيها، وزيت خليط عبوة 1 لتر من 47 إلى 49 جنيها، وعبوة مسلى زنة 1.5 كيلو جرام بسعر 92 جنيها، وطرح عرض دجاجتين وزن 1600 جرام بسعر 75 جنيها، وأوراك مجمدة بسعر من 60 إلى 65 جنيها للكيلو، كما يتم طرح كرتونة البيض بسعر 80 جنيها، بجانب طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية الأخرى بأسعار مخفضة.

كما يتم طرح منتجات اللحوم الطازج السوداني بسعر 135 جنيها للكيلو، وطرح اللحوم البلدي بسعر من 150 جنيها إلى 160 جنيها للكيلو، وطرح لحوم ضأن بلدى طازجة بسعر 165 جنيها للكيلو، بجانب أيضا طرح كميات كبيرة من اللحوم المجمدة البرازيلى ولحم مفروم وكفتة بأسعار مخفضة بالمعرض ولحوم برازيلى مفروم طبق زنة 500 جرام بسعر 60 جنيها.

كما تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح منتجات كبيرة من السلع الغذائية أيضا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار مخفضة تصل لـ 30%، فى ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع تكفى احتياجات المواطنين لفترات.