اليوم السابع
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تطوير 100 منزلا بالقرى الأكثر احتياجا فى العياط

الأربعاء، 18 يناير 2023 05:43 م
تطوير 100 منزلا بالقرى الأكثر احتياجا فى العياط نائب المحافظ
كتبت - مرام محمد

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تفقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، منازل المواطنين التى تم تطويرها فى القرى الأكثر احتياجا بمركز ومدينة العياط، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نحو تفعيل التعاون المثمر بين أجهزة المحافظة والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى.

 

وأوضحت النائبة، أن المنازل التى تم تطويرها ورفع كفاءتها جاءت من خلال التعاون مع إحدى المؤسسات والتى قامت من خلالها المؤسسة بأعمال البناء وكافة أعمال التشطيبات الداخلية بأربع قرى بمركز ومدينة العياط، وهي قرى بيدف بواقع 26 منزلا وقرية أبو رويش بواقع 16 منزلا وقرية كفر الضبعى بواقع 37 منزلا وقرية منشأة بواقع 21 منزلا.

 

وأشارت إلى أن أعمال التطوير بدأت فى شهر سبتمبر من عام 2022 وتم الانتهاء منها في شهر ديسمبر من العام نفسه، وذلك فى إطار التعاون البناء بين قطاعات ومؤسسات الدولة الحكومية من جانب والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من جانب آخر بما يعود بالنفع على المواطن.

 

تفقد نائب محافظ الجيزة
تفقد نائب محافظ الجيزة

 


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الجيزة



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