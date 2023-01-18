تجديد حبس المتهمين بقتل مواطن فى بدر 15 يوما

كتب أحمد حسنى

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس متهمين بتعذب شخص في مدينة بدر حتى الموت، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان رجال المباحث تمكنوا من القبض على المتهمين بتعذيب شخص في مدينة بدر حتى الموت، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة أحد الأشخاص أسفل عقار سكنى في مدينة بدر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من خلال الفحص العثورعلى جثة المجني عليه مصابا بجروح وكسور، ويظهر على جسده آثار تعذيب، وكشفت التحريات أن عددا من الأشخاص اعتدوا عليه بالضرب وتم إلقاؤه من الطابق الثالث للعقار. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وإحالتهما إلى النيابة العامة.