بدء مراسم عزاء وزير الداخلية الأسبق اللواء منصور العيسوى بمسجد الشرطة.. صور

كتبت أمنية الموجي - تصوير كريم عبد العزيز

بدأت منذ قليل، مراسم عزاء الراحل اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق بدار مناسبات مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وتوافد عدد من الشخصيات العامة والقيادات الأمنية على قاعة العزاء، ومن بينهم أقارب أسرة العيسوي، وعدد من الشخصيات العامة والمشاهير، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء، وكان في استقبالهم أسرة الراحل وزير الداخلية الأسبق.

وشيعت أمس الثلاثاء، الجنازة من مسجد السيدة نفيسة، وشهدت مراسم تشييع الجنازة حضور عدد كبير من القيادات الأمنية، وكان على رأس الحضور كلا من اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية السابق، واللواء أحمد جمال وزير الداخلية الأسبق، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، ومدير أمن القاهرة الأسبق.

وانتقل الجثمان بعد انتهاء صلاة الجنازة عليه إلى مقابر الأسرة بالإمام الشافعى بعد أداء صلاة الجنازة عليه، وحددت الاسرة موعد ومكان العزاء، بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس اليوم الأربعاء بعد صلاة المغرب.































