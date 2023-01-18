اليوم السابع
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الأربعاء، 18 يناير 2023 08:36 م
أكرم القصاص
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اندلاع حريق فى ألمانيا يسفر عن مصرع 3 نزلاء بدار لرعاية المسنين

الأربعاء، 18 يناير 2023 07:34 م
اندلاع حريق فى ألمانيا يسفر عن مصرع 3 نزلاء بدار لرعاية المسنين الشرطة الألمانية
وكالات

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تبحث الشرطة الألمانية عن سبب اندلاع حريق أدى إلى مقتل 3 نزلاء في دار رعاية للأمراض النفسية للمسنين جنوب البلاد مساء الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
 
وأسفر الحريق الذي اندلع في الطابق الثاني من الدار الكائنة في رويتلينغن، عن مقتل امرأة تبلغ من العمر 53 عاما ورجلين أحدهما في الثالثة والسبعين والآخر في الثامنة والثمانين من العمر.
 
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنهم لقوا حتفهم نتيجة استنشاق الدخان، بحسب النتائج الأولية لعمال الإنقاذ.
 
كما أصيبت سيدة تبلغ من العمر 57 عاما بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة 11 شخصا بجروح طفيفة.
 

ألمانيا

الشرطة الألمانية

حريق فى ألمانيا

دار رعاية مسنين



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