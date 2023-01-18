انجولا تجمع 1.13 مليار دولار وتتخارج من 96 شركة حكومية في برنامج خصخصة

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أكدت الحكومة الأنجولية جمع 1.13 مليار دولار من خلال برنامج خصصة 96 شركة في خطوة تأخرت بسبب جائحة كورونا التي عطلت وأضرت بإقتصاد البلاد وعجلة التنمية.



وقال وزير الدولة الأنجولي للشؤون المالية والخزانة أوتونيل دوس سانتوس، أن حكومته كانت تخطط لخصخصة 195 شركة بين عامي 2019 و 2022 والخروج من القطاع الإنتاجي، ومع ذلك ، تأخرت الخطة بسبب جائحة الفيروس التاجي وخفضت عدد الأصول التي سيتم بيعها إلى 178.



وأشار إلى أن بلاده جمعت 1.13 مليار دولار أمريكي حتى الآن من خلال خصخصة 96 شركة حكومية منذ عام 2019 ، إذ تم التخارج من الشركات الحكومية لصالح مستثمرين من القطاع الخاص في إطار برنامج الخصخصة الذي أطلقته الحكومة .



وفي مرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية في ديسمبر الماضي، أعلنت أنجولا البيع المرتقب لـ 51٪ من حصص شركة تشغيل المطارات لمستثمرين من القطاع الخاص، وفي سبتمبر 2022 ، أشار المعهد الأنجولي لإدارة الأصول والممتلكات الحكومية إلى أن البلاد ستتخارج من أكبر شركتين في الاقتصاد (سونانجول وإندياما) بحلول عام 2027.



وقال معلقون إن بعد فوزه بفترة ولاية ثانية مدتها 5 سنوات في الانتخابات العامة في أغسطس 2022 التي فاز بها حزبه ، وعد الرئيس جواو لورينسو بمواصلة برامجه للإصلاح الاقتصادي وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص العمل.