اليوم السابع
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انتهاء عزاء اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق بمسجد الشرطة

الأربعاء، 18 يناير 2023 09:00 م
انتهاء عزاء اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق بمسجد الشرطة عزاء اللواء منصور العيسوى
كتب عبد الله محمود – تصوير كريم عبد العزيز

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انتهى منذ قليل عزاء اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق، بدار مناسبات مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة. 

وتضمنت قائمة المعزيين كلا من: اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، وخالد عبد العال محافظ القاهرة،  والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى الأسبق، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق.

 

وشملت قائمة المعزيين كلا من اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة الأسبق وعصام شرف رئيس الوزراء الأسبق.

 

وتوافد عدد من الشخصيات العامة والقيادات الأمنية على قاعة العزاء بدءا من الساعة الـ 5 عصرا، ومن بينهم أقارب وأصهار أسرة العيسوي، وعدد من الشخصيات العامة والمشاهير، الذين حرصوا على تقديم العزاء، وكان في استقبالهم أفراد أسرة الراحل وزير الداخلية الأسبق.

وشيعت أمس الثلاثاء، الجنازة من مسجد السيدة نفيسة، وشهدت مراسم تشييع الجنازة حضور عدد كبير من القيادات الأمنية، وكان على رأس الحضور كلا من اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية السابق، واللواء أحمد جمال وزير الداخلية الأسبق،  واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أشرف  الجندى مدير أمن القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، ومدير أمن القاهرة الأسبق.

 

وانتقل الجثمان بعد انتهاء صلاة الجنازة عليه إلى مقابر الأسرة بالإمام الشافعى بعد أداء صلاة الجنازة عليه، وحددت الاسرة موعد ومكان العزاء، بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس اليوم الأربعاء بعد صلاة المغرب.

 

 

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منصور العيسوى

اللواء منصور العيسوى

وفاه منصور العيسوى

عزاء اللواء منصور العيسوى

العيسوى

مسجد الشرطه



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