انتظام سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ببنى سويف

أكد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، انتظام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 التي انطلقت"اليوم الأربعاء"بمادة اللغة العربية، وتختتم الأربعاء المقبل ، حيث يزيد إجمالي عدد المتقدمين للامتحان عن 61 ألف طالباً وطالبة أمام أكثر من 300 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة

جاء ذلك وتفقد المحافظ،عدداً من لجان الامتحان المنعقد بمقر مدرسة الإيمان للتعليم الأساسي بشارع عبد السلام عارف، والتي تعقد امتحانات طلاب مدرسة الإيمان وعددهم 136 طالباً ، وطلاب مدرسة طه حسين الإعدادية بنين، وعددهم 176 طالباً ، ورافقه خلالها محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،المحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف وبعض قيادات المديرية وإدارة تعليم بني سويف

اطمأن المحافظ على التزام وانضباط اللجان وتوافر الجو المناسب والهدوء، وإزالةالتوتر والرهبة من نفوس الطلاب لأداء الامتحان ،مشدداعلى استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، حرصا على صحتهم وسلامتهم ،من خلال الالتزام بتقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب ،فضلا عن التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري إدارات التعليم لتوفير سبل الراحة لأداء الامتحان ،دون حدوث أي ‏تجاوزات مع التأكيد على تواجد طبيب أو زائرة صحية،تحسبا لمواجهة أي مواقف طارئة داخل اللجان،موجهاً بالمتابعة المستمرة للجان الإمتحانات وأعمال الكنترول لتيسير كافة سبل الراحة بشكل دائم للطلاب والمُلاحظين ومُقدّرى الدرجات" المُصححين"وكافة الإجراءات اللازمة لخروج عملية الامتحان بشكل يتيح للطلبة أداء امتحاناتهم بيسر وسهولة ،وللقائمين على العملية تقدير الدرجات فى هدوء وبشكل دقيق.

من جهته أشار محمد عبد التواب وكيل الوزارة، إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لتلقى أى شكاوى أو استفسارات تتعلق بسير أعمال الامتحانات، ،واتخاذ الإجراءات والحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة تواجه العملية الامتحانية وفق القواعد والقرارات الوزارية المنظمة، وإعداد تقرير يومي عن الامتحانات،موضحاً أنه تم تقسيم المدارس على مستوى المحافظة إلى قطاعين "أ"ويضم إدارات( بني سويف،ببا ، اهناسيا ) ومقره مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية، ويبلغ عدد الطلاب 31 ألف طالبا وطالبة موزعين على 163 لجنة فرعية ، وقطاع "ب"، ويشمل إدارات( الواسطى، ناصر،سمسطا،الفشن) ومقره مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بإجمالي طلاب 30 ألف طالبا وطالبة موزعين على 145 لجنة، ليصل إجمالي طلاب القطاعين إلى أكثر من 61 ألف طالباُ وطالبة موزعين على 308 لجنة على مستوى المحافظة

كما لفت وكيل التعليم إلى تكليفاته لرؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات الإدارية والفنية المنظمة لأعمال الامتحان من إحكام السيطرة على أمن البوابات الرئيسية للمدارس وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل المدارس والتأكيد على توقيع الملاحظين والمراقبين على إقرار الموانع وكذلك كشوف الملاحظة مسبقاً قبل بدء اللجنة،علاوة على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء كان مع الطلاب أو الملاحظين،والتشديد على عدم التهاون والتأكيد على تطبيق القانون والقرارات الوزارية بشأن حالات الشغب والغش بإلغاء مادة واحدة أو جميع المواد طبقا للقانون لتحقيق الانضباط أثناء أداء الامتحان.