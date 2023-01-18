انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية

انطلقت اليوم الأربعاء، امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والمهنية والمكفوفين وضعاف السمع بجميع مدارس محافظة الإسماعيلية، والتي تستمر من اليوم الأربعاء حتى الأربعاء 25 يناير 2023.

وبدأ طلاب محافظة الإسماعيلية اليوم، امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

ويتابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، وذلك على مستوى الـ8 إدارات التعليمية بمحافظة الإسماعيلية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، موجهًا على العمل بتوفير الأمن والسلامة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وحرص محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، على تفقد عدد من لجان محافظة الإسماعيلية لمتابعة سير الامتحانات والتأكد من استقرار اللجان.

واطمئن "بحيرى" خلال تفقده لجنة مدرسة أكتوبر الإعداداية بنين والتي تضم 10 لجان فرعية بها 180 طالبا يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول، على الطلاب وسير الامتحانات موجهًا مراقبي اللجان باتباع التعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات.

كما تفقد وكيل وزارة التربية و التعلي، لجنة مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات والتي تضم 17لجنة يؤدي بها الامتحانات 290 طالبة، كما تم التأكيد على منع استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية وضرورة غلق بوابات المدارس وعدم السماح لأي شخص بدخول المدرسة أثناء فترة الامتحانات من غير المختصين مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية.

والجدير بالذكر أنه تقدم لامتحان الشهادة الإعدادية هذا العام 26555طالب وطالبة تم توزيعهم على 166 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية.

وكان محافظ الإسماعيلية قد اعتمد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لهذا العام والتي تبدأ اليوم وتستمر حتى 25 يناير الجارى.