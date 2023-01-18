اليوم السابع
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الأربعاء، 18 يناير 2023 10:01 م
أكرم القصاص
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انتشار عسكرى فى جنوب لبنان بعد خرق حفارة إسرائيلية للخط الأزرق بمرجعيون

الأربعاء، 18 يناير 2023 08:39 م
انتشار عسكرى فى جنوب لبنان بعد خرق حفارة إسرائيلية للخط الأزرق بمرجعيون الجيش اللبنانى
أ ش أ

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أعلن الجيش اللبنانى أن ذراع حفارة تابعة للقوات الإسرائيلية اخترقت الخط الأزرق على الحدود الفاصلة بين لبنان وإسرائيل فى سهل مرجعيون قرب بلدة كفركلا جنوبى لبنان وذلك على مرحلتين لمسافة مترين.


وأكد الجيش اللبنانى، فى بيان اليوم الأربعاء، أن الخرق تم رصده ما بين الساعة التاسعة صباحا والواحدة ظهرا، مشيرا إلى أن قوة من الجيش نفذت انتشارًا فى مكان الخرق، وألزمت إسرائيل التوقّف عن متابعة العمل عند الخط الأزرق، كما حضرت دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل" للتحقّق من الخرق.


وأوضحت القيادة العامة للجيش اللبنانى أن موضوع الخرق تتم متابعته بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان.


لبنان

الجيش اللبناني

إسرائيل

إسرائيل ولبنان

سهل مرجعيون



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