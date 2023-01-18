اليوم السابع
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الأربعاء، 18 يناير 2023 10:09 م
أكرم القصاص
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النمسا تخصص 675 مليون يورو لمكافحة التضخم فى البلاد

الأربعاء، 18 يناير 2023 10:00 م
النمسا تخصص 675 مليون يورو لمكافحة التضخم فى البلاد المستشار الفيدرالي كارل نيهمر
أ ش أ

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أعلنت الحكومة النمساوية اليوم الأربعاء عن تخصيص 675 مليون يورو لمكافحة التضخم في البلاد مع اعتماد الأليات اللازمة بعد موافقة البرلمان.


جاء ذلك في الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الفيدرالي كارل نيهمر ونائب المستشار فيرنر كوجلر وحضور أعضاء الحكومة.


وقالت ليانور جويسلر وزيرة الطاقة والمناخ في تصريحات لها اليوم عقب اجتماع الحكومة أن هذا الدعم سوف يخصص بالأساس لخفض أسعار الكهرباء.


وجددت الوزيرة رفضها للاستثمارات الجديدة في مجال الغاز الصخري نظرا للمخاطر الذي يمثلها التكسير الهيدروليكي للصخور العميقة على البيئة مطالبة بتسريع برامج تحول الطاقة وإحلال موارد الطاقة النظيفة محل الوقود الأحفوري.


يشار إلى أن الاجتماع الوزاري ناقش أيضا ترتيبات الانتخابات المحلية في ولاية النمسا السفلى في نهاية الشهر الجاري والتي تشهد منافسة شديدة بين أحزاب اليمين واليسار في البلاد .


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