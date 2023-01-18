المسموح لهم بالتقدم للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية فى الفصل الدراسى الثانى

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، إن التقديم للجامعات الخاصة والأهلية بالفصل الدراسى الثانى سيكون متاحا لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة من العام السابق فقط، موضحا أن التسجيل سيكون من خلال التقدم على موقع الجامعة وفقا للأماكن الشاغرة فى كل تخصص على أن يكون القبول وفقا لأولويات المجموع وترتيبه وأسبقية التقدم.

وقال الدكتور عادل عبد الغفار فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه فى حالة قبول الجامعة للطالب يتم إرسال الأسم للوزارة ويعتبر قبول رسمي ويتم التسجيل والقبول بنفس الآلية التى تم اتباعها فى الفصل الدراسى الأول وبعد القبول يتم سداد المصروفات.

وكان وافق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى على فتح باب القبول بالجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022/2023، بدءًا من السبت المُقبل الموافق 21/1/2023 على أن ينتهى التقدم الخميس الموافق 9/2/2023. ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حلمى الغُر، أمين مجلسى الجامعات الخاصة والأهلية والقائم بعمل أمين مجلس فروع الجامعات الأجنبية، إلى أن التقدم يشمل كافة الجامعات الخاصة والأهلية، لافتًا إلى أن التقدم لهذه الجامعات يكون مباشرة من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية، وفى حال قبول الطالب، فعليه التقدم بكافة مستنداته الورقية للجامعة، مؤكدًا أن التقدم يكون على الأماكن الشاغرة بتلك الجامعات، وعلى الكليات القائمة بالفعل، موضحًا أن التقدم سيكون وفقًا للحدود الدُنيا المعمول بها فى الفصل الدراسى الأول، وأن الأولوية فى القبول لأسبقية التقدم، والأعلى مجموعًا.

وفيما يتعلق بنظام القبول بالجامعات الأهلية الأربع (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة)، أكد الغُر أنه يعتمد على حساب المجموع الاعتباري للطالب، والذي يتم احتسابه من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة، مضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70% من مجموع الثانوية العامة أو ما يعادلها + 25% للاختبار المعرفي وفقًا لكل قطاع+5% لاختبار التفكير النقدى)، وذلك بعد إجراء اختبارات القبول، من خلال مكتب القبول الخاص بتلك الجامعات.