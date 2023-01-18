المدير التنفيذى لجمعية المصدرين: توفير 30 ألف فرصة تصديرية و5500 مشترى دولى

كتب - إسلام سعيد

قال المهندس أحمد طه المديرالتنفيذي لجمعية المصدرين المصريين " اكسبولينك "، أن الجمعية نجحت في توفير30 ألف فرصة تصديرية ونحو 5500 مشترى دولى، بالاضافة الى 1604 تصميمات للشركات العامة، وتم المشاركة فى نحو 541 بالمعارض الدولية.

وأضاف طه أنه تم تنظيم 70 بعثة تجارية والمساهمة بنحو 300 مليون دولار صادرات.

وأعلن خلال احتفالية جمعية المصدرين المصريين بمرور 25 عاما على تأسيسهاعن إطلاق النسخة الثامنة من برنامج حاضنات التصدير بنهاية الشهر الجارى، لافتا إلى أنه تم تدريب نحو 148 مصدرا من خلال 7 دورات تدريبية.

واستعرض المهندس أحمد طه خدمات الجمعية التي حرصت على تقديمها خلال 25 عاما السابقة من تأسيسها لمساعدة المصدرين ورواد الأعمال بمختلف القطاعات مما كان له أبلغ الأثر في حدوث زيادة مطَّردة للصادرات المصرية والتي قد تم تطويرها للتوائم مع منظور مجلس الإدارة الجديد من حيث اختراق أسواق جديدة وتقديم منتجات مستحدثة لدول العالم المستهدفة وتنوع المنتجات التي يتم تصديرها إلى مختلف الدول والتوسع في أسواق مختلفة خاصة السوق الأفريقي والآسيوي وسوق أمريكا اللاتينية ودول الاتحاد الأوراسي.

وأشار المدير التنفيذي لجمعية المصدرين إلى أن الجمعية تقف مع المصدر في رحلة التصدير من بداية دراسة الأسواق وتقديم المعلومات والترويج بالإضافة الي العديد من الخدمات تشمل كذلك الحصول علي الشهادات والتوثيق والخدمات اللوجستية، إلى جانب اللوجستيات وشروط التجارة كما أن هناك أدوات مهمة يحتاج المصدرون إلى الحصول عليها لتجنب رفض الشحنات مثل شهادات الجودة ورفع الكفاءة وتطوير المنتج والعملية الإنتاجية لتتمكن من فهم ما يحتاجه المستهلكون في الأسواق التي يرغب في التصدير إليها ويجب أن يتمتع المنتج بالمرونة اللازمة للتكيف، لتلبية معايير السوق والمنافسة بشكل مناسب.

أضاف :تضم العناصر أيضًا الترويج والتسويق وتحديد المجموعة الأنسب من الأدوات والأنشطة الترويجية التي تتناسب مع المنتج والسوق المستهدف من خلال تصميم خارطة الطريق الترويجية والتوفيق بين المصدرين والمشترين حيث تساعد الجمعية في التعرف على العملاء المحتملين والتحقق من الفرص التصديرية.