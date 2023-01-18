المديريات التعليمية: ختم أوراق أسئلة الشهادة الإعدادية لضبط محاولات الغش

كتب محمود طه حسين

وجهت المديريات التعليمية رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بضرورة ختم أوراق أسئلة الامتحان بالختم البيضاوى للجنة لضبط أى محاولات غش أو تصوير لأسئلة الامتحانات، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال اى وقائع تم ضبطها بامتحانات الشهادة الإعدادية التى حدثت اليوم من بينها امتحان محافظات القاهرة وأسيوط وسوهاج حيث تداولت جروبات الغش امتحان مادة اللغة العربية بعد بدء لجنة الامتحان.

وبدأت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة بمادة اللغة العربية اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية اليوم الأربعاء 18 يناير الجاري، ثم يؤدى الطلاب امتحان الدراسات الاجتماعية السبت 21 يناير ،كما يؤدى الطلاب امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم الأحد 22 يناير ويؤدى الطلاب امتحان الجبر والإحصاء وامتحان التربية الفنية الاثنين 23 يناير وامتحان اللغة الأجنبية، يوم الثلاثاء 24 يناير، امتحان الهندسة، والأربعاء 25 يناير الجارى امتحان العلوم.

وشدد وكيل الوزارة، بمحافظة أسيوط عبد العزيز زنار، على عدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدى لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام انضباط سير الامتحانات والتأكيد على مديرى الإدارات التعليمية بالتواجد الميدانى والمتابعة الدورية لانتظام سير الامتحانات وتقديم الدعم اللوجستى والتسهيلات اللازمة فضلا عن تكثيف حملات النظافة ومنع الباعة الجائلين بمحيط المدارس تيسيراً على أبنائنا الطلاب وتحقيقاً للصالح العام مشدداً بأنه لن يسمح بأى تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على الصالح العام.