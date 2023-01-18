المؤبد لعاطل بتهمة الاشتراك فى قتل شخصين والشروع فى قتل ثالث بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد شاحمد شعيب رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي والمستشار محمد ابراهيم عوض، بالسجن المؤبد للمتهم " ح.ك.ال" ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين والزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه وآخرين سبق محاكمتهم، في قتل المجني عليه" ب.ص م " و" س.س.ال" والشروع في قتل المجني عليه " ا.ال.ب" .

تعود احداث القضية المقيدة برقم 11882 لسنة 2013 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة الرمل اول يفيد بمشاجرة بالاسلحة النارية بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات، أن المتهم " ح.ك.ال" عاطل وآخرين سبق محاكمتهم بدائرة قسم الرمل أول قتلوا المجني عليه " ب.ص.م" بأن عقدو العزم والنية وبيتوا العرض لهذا اسلحه نارية بندقية آلية وفرد روسي ، وتوجهوا الي المكان الذي ايقنوا سلفا تواجده فية تم تتبعه بالطريق العام وما أن ظفروا به ،حتي اطلق أحد المتهمين اعيره نارية صوبة أودت بحياته ، وقد اقترنت تلك الجريمة بجناتين اخريتان في ذات الزمان والمكان قتلوا المجني عليه " س.س.ال" بأن اطلق أحد المتهمين صوبه أعيرة نارية أودت بحياته، وكذلك الشروع في قتل المجني عليه " أ.ال.ب" ، إلا أنه حال اثر جريمتهم لسبب لا دخل لارداتهم وهو مداركه المجني عليه بالعلاج .

وتبين من التحقيقات ، إتلاف سيارة وقت ارتكاب الجريمة والثابت من معاينة الشرطة، وكذلك أحراز بغير ترخيص سلاحا ناريا بندقية آلية وهو ما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، واحرزوا ذخائر مما تستخدم في السلاح الناري موضوع الاتهام .

تحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة قررت ، إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.