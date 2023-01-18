اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 يناير 2023 06:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الكهرباء تناشد المواطنين باﻹبلاغ عن أى مهمات غير محكمة الغلق

الأربعاء، 18 يناير 2023 06:00 ص
الكهرباء تناشد المواطنين باﻹبلاغ عن أى مهمات غير محكمة الغلق الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ناشد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جميع المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية، باإبلاغ عن أى مهمات كهربائية غير محكمة الغلق سواء أكشاك أو أسلاك أو محولات، مناشداً المواطنين بعدم التطوع بإصلاح أى أعطال أو غلق أى مهمات حفاظاً على سلامة اﻷرواح خاصة أثناء سقوط اﻷمطار.
 
 
وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة وشركاتها التابعة تتلقى شكاوى المواطنين على مدار الساعة على الخط الساخن على رقم 121، لافتاً إلى أنه ليس من مسئولية المواطن التطوع بإصلاح أى أعطال مهما كانت بسيطة.
 
 
تابع حمزة أن تطوير شبكات التوزيع والتوسعات التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية جعل المشترك لا يعتمد على مصدر واحد التغذية الكهربائية ، مضيفا أن التوسعات التى تم إدخالها على الشبكة جعلها  قادرة على مواجهة اى تحديات تواجهها.
 
و أشار حمزة إلى أنه سيتم إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقى شكاوى المواطنين على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن تعليمات الوزير تشمل أيضًا وقف أعمال الصيانة الدورية، خلال الأيام التى سيكون بها تقلبات مناخية.
 
وأكد حمزة، أنه سيتم تأمين التغذية الكهربائية للمنشآت الهامة والحيوية من خلال وحدات ديزيل، مشيرًا إلى أن هناك فريقًا من الفنيين للاستعانة بهم فى حالة حدوث أى أعطال فنية داخل المحافظات وخاصة فى بالمدن التى يوجد بها أمطار غزيرة.
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الأمطار

السيول



الموضوعات المتعلقة

رئيس كهرباء مصر العليا لـ"اليوم السابع": 100 مليون جنيه لاستكمال أعمال تطوير شبكة توزيع "سوهاج" خلال 2023.. صدقى: بدء تطوير الشبكات بـ111 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة.. ويؤكد: شكاوى اﻻنقطاعات بالصعيد شبه منعدمة

الثلاثاء، 10 يناير 2023 08:00 ص

الكهرباء: 85 مليار جنيه تكلفة تطوير شبكات النقل منذ عام 2014

الثلاثاء، 10 يناير 2023 12:00 ص

"الكهرباء" تنصح المواطنين بالابتعاد عن المهمات بالشوارع الممتلئة بالأمطار

الإثنين، 09 يناير 2023 05:36 م

الكهرباء تنظم قوافل طبية مجانية للعاملين بالوزارة بجميع أنحاء الجمهورية

الإثنين، 09 يناير 2023 02:21 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة