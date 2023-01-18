السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بترويج الهيروين فى مدينة نصر

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الهيروين في مدينة نصر، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 12329 لسنة 2022 جنايات أول مدينة نصر، أن المتهم أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر "الهيروين".

وشهد معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، أنه حال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية، أبصر المتهم محرزا كيس بلاستيكي يحوي جوهر "الهيروين" المخدر وبضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على 8 لفافات بها ذات جوهر المخدر أحرزهم جميعًا بغير الأحوال المصرح بها قانونًا.