السجن المشدد 3 سنوات لمتهم باستعراض القوة وإحراز سلاح نارى بسوهاج 

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا عندما اتهمت النيابة العامة المتهم باستعراض القوة مع المجنى عليهما وإحراز سلاح ناري بأن قام بالتعدى على المجنى عليه الأول بالسلاح النارى مما أحدث إصابته ،كما قام المتهم بالاتلاف العمدى لحد فاصل للأرض الزراعية الخاصة بالمجنى عليهما وإطلاق النار بغرض تخويف وبث الرعب فى قلب المجنى عليهما مما أسفر عن إصابة المتهم الأول ،وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "ع.م" عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر المبثامفيتامين بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز جرجا عندما وردت معلومات للادارة العامة لمكافحة المخدرات عن قيام المتهم بالاتجار فى المخدرات بالاشتراك مع آخرين بدائرة المركز وترويج بضاعته على نطاق واسع للمتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وأثناء قيام ضابط الشرطة بالقبض على المتهم قام باستعراض القوة معه ومحاولة منعه من أداء عمله وتهديده بسلاح نارى كان بحوزته إلا أن القوة المرافقة للشرطة تمكنت من القبض على وبحوزته كيس من الشابو وزن 63 جرام وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.