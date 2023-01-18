"الزراعة" تبدأ تسليم 60 ألف دجاجة بياض للحاجزين بمشروع إنتاج البيض بالعامرية

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس رفيق قاسم، المدير التنفيذى لمشروع إنتاج البيض بمنطقة النهضة بالعامرية بوزارة الزراعة، أنه سيتم اليوم الأربعاء تسليم الدجاج البياض للحاجزين، مشيرًا الى أنه تم حجز 60 ألف دجاجة من 86 ألف خلال الدورة الحالية.

وأضاف قاسم أن سعر الدجاجة 120 جنيهًا يتم دفع نصف المبلغ والباقى خلال 6 أشهر، تشجيعًا للمولى الصغير والسيدات لتشجيع المرأة والشباب .

يشار إلى أن المشروع يقع على مساحة 7 أفدنة، عبارة عن 6 عنابر "4 تربية بطاقة 25 ألف طائر فى العنبر، 2 عنبر إنتاج بطاقة 21 ألف طائر فى العنبر"، بالإضافة إلى مصنع أعلاف بطاقة 5 أطنان فى الساعة وسايلو لتخزين الحبوب بسعة 250 طن، ويخدم المنطقة المحيطة به.

ومن ناحيته قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن مشروع إنتاج الدجاج البياض تابع للصندوق المركزى لتنمية الثروة الحيوانيه بالأراضى المستصلحة وطاقته الإنتاجية من بيض المائدة حوالى 1100 طبق يوميا، ويباع للمواطنين بأسعار مخفضة .

وكان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أوضح أن صناعة الدواجن تستوعب حوالى 3 ملايين عامل، وتبلغ حجم الاستثمارات فيها حوالى 100 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم عمل قاعدة بيانات تعتمد على حصر دقيق لأنشطة الثروة الداجنة تشتمل على "المزارع – معامل التفريخ – مصانع الأعلاف – المجازر – منافذ بيع الأدوية"، مع توفير أراضٍ لإقامة مشروعات الثروة الداجنة في المناطق الصحراوية، ودعم الحصول على موافقة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بخلو المنشآت المعزولة من مرض أنفلونزا الطيور، حيث تم الحصول على الموافقة على اعتماد 37 منشأة بهدف تشجيع وفتح أسواق للتصدير لهذا القطاع.