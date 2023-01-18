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الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد قمة أبو ظبى بين مصر والأردن ودول الخليج.. فيديو

الأربعاء، 18 يناير 2023 11:16 ص
الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد قمة أبو ظبى بين مصر والأردن ودول الخليج.. فيديو الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل قليل، مقر انعقاد "قمة أبو ظبي"، والتى ستجمع قادة مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجى.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس فى قمة أبو ظبى تأتى فى إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات المتميزة مع جميع الدول الشقيقة المشاركة بالقمة، فضلاً عن التعاون بشأن تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية، حيث ستهدف قمة أبو ظبى إلى التشاور والتنسيق بشأن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى.

السيسي

الرئيس السيسي

مصر

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قمة مصر والأردن ودول الخليج

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