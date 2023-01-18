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مع قرب فتح باب القبول..

الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية.. 82% للطب و68% للهندسة

الأربعاء، 18 يناير 2023 06:30 ص
الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية.. 82% للطب و68% للهندسة وزارة التعليم العالى - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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بالتزامن مع قرب فتح باب القبول بالجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022/2023، والذى من المقرر أن ينطلق بدءًا من السبت المُقبل الموافق 21/1/2023 على أن ينتهى التقدم الخميس الموافق 9/2/2023 ينشر "اليوم السابع" الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية.
 
وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات الطب فى الجامعات الخاصة والأهلية 82% و79% فى جامعة الجلالة والعلمين و77% فى جامعة سيناء بفروعها وجامعة شرق بورسعيد وجامعة الإسماعيلية الأهلية، وسجل الحد الأدنى للقبول بكلية الطب جامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة 77%، كما سجل الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان بالجامعات الخاصة والأهلية 80% وفى جامعة العلمين 79%، أما الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان فى جامعة سيناء بفروعها وجامعة شرق بورسعيد وجامعة الإسماعيلية الأهلية، و77% للقبول بجامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة.
 
وسجل الحد الأدنى للقبول بكلية العلاج الطبيعى فى الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة 78%، وفى جامعة الجلالة وجامعة العلمين سجل الحد الأدنى لكلية العلاج الطبيعى 76%، أما جامعة سيناء بفروعها 76%.
 
وأعلن مجلس الجامعات الخاصة أن الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة فى الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة 74%، وفى جامعة العلمين والجلالة 73% وفى جامعة سيناء بفروعها وجامعة الإسماعيلية الأهلية وجامعة شرق بورسعيد 73%، وفى جامعة الملك سلمان 73%.
 
أما كلية الطب البيطرى سجل الحد الأدنى للقبول فى الجامعات الخاصة والأهلية 70% و68% بجامعة الملك سلمان. وبالنسبة لكلية الهندسة سجل الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية 68% وفى جامعة الجلالة والعلمين الأهلية 66% وفى جامعة سيناء وشرق بورسعيد وجامعة الإسماعيلية الأهلية 66%، و65% لجامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة.
 
وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات الحاسبات 62% بالنسبة للجامعات الخاصة والأهلية و61% لجامعة الملك سلمان والعلمين و61% فى جامعة سيناء وجامعة شرق بورسعيد وجامعة الإسماعيلية الأهلية، و60% للقبول فى جامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة.
 
وسجل الحد الأدنى للقبول فى جميع الجامعات الخاصة والاهلية 55% للقبول فى كليات التكنولوجيا الحيوية والعلوم الصحية التطبيقية والتمريض والإدارة والاقتصاد والعلوم السياسية والفنون والفنون التطبيقية والآداب والعلوم السينمائية والإعلام، والتربية والسياحة والفنادق والحقوق والدراسات القانونية واللغات والترجمة والزراعات الصحراوية والعلوم الأساسية والآثار والزراعة.

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