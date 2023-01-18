اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 يناير 2023 11:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد تعديل تقسيم الشمس بطريق إسكندرية الصحراوى

الأربعاء، 18 يناير 2023 10:50 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد تعديل تقسيم الشمس بطريق إسكندرية الصحراوى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" فى عددها رقم 15 الصادر بتاريخ 18 يناير سنة 2023، قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باعتماد مشروع تعديل تقسيم الشمس بحوض الحاجر رقم 1 زمام كفرة نصار طريق مصر – إسكندرية الصحراوى المعتمد بالقرار رقم 618 لسنة 1967.

ونص القرار رقم 1 لسنة 2023، على أنه وبعد الاطلاع على على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى مذكرة الوحدة المحلية لمدينة الجيزة - إدارة التقسم – بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع تعديل تقسيم الشمس بالمنطقة القبلية والمعتمد بالقرار رقم 618 لسنة 1967، وعلى كلك المشروع المعتمد منا بتاريخ 10/12/2022؛ تقرر:

مادة (1): يعتمد مشروع تعديل تقسيم الشمس بحوض الحاجر رقم 1 زمام كفرة نصار طريق مصر – إسكندرية الصحراوى المعتمد بالقرار رقم 618 لسنة 1967 وذلك بضم القطعتين (15، 16) بلوك (و) التقسيم القبلى والتعامل عليهما كقطعة واحدة طبقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وبناءً على كتاب وزارة الإسكان والمرافق بتاريخ 3/11/2009 الخاص بمشاريع الضم والتجزئة للتقاسيم المعتمدة وبناءَ على مخطط التطوير والتحسين للمنطقة المحيطة بهضبة الأهرام والمتحف المصرى القديم والمعتمد بالقرار رقم 603 لسنة 2021 وذلك بالشروط الآتية:

1- لا يجوز تجزئة أى قطعة أكثر من ذلك إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم.

2- لا يجوز إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الموضحة بالرسم.

3- لا يجوز إنشاء شوارع داخلية.

4- لا يجوز إجراء أى تعديل فى هذا المشروع إلا بعد الرجوع لإدارة التقسيم.

5- تخضع القطع المبينة بالرسم والتى تم بصددها التعديل لاشتراطات المنطقة والتقسيم ومخطط التطوير والتحسين للمنطقة المحيطة بهضبة الأهرام والمتحف المصري القديم والمعمتد بالقرار رقم 603 لسنة 2021.

6- يجب النص على الشروط بعاليه ضمن عقود التعامل وتسرى على المشترى وليس للإدارة أى مسئولية تخص الملكية وخلو العين من الحقوق العينية.

7- مراعاة شهادة خط التنظيم المعتمدة من إدارة التخطيط العمرانى بالمدينة بتاريخ 27/9/2016.

 

 

540ec2e0-4ca7-4c87-9ec4-b6d122b945a5
6de2d9c5-4e7e-4d6d-8a10-52d277e95b36
07071dd9-a46a-4d45-9387-58e3867018fa
f87227d1-85b6-41a3-877b-b6a8f660e298
758bb9ac-3d1b-4172-87af-07f40fcaac0e

الجريدة الرسمية

الوقائع المصرية

محافظ الجيزة

الجيزة

طريق اسكندرية الصحراوي



الموضوعات المتعلقة

محافظ الجيزة يطمئن على الأطفال المصابين باشتباه تسمم فى منشأة القناطر

الثلاثاء، 17 يناير 2023 10:46 م

محافظة الجيزة ترفع الإشغالات من شارع ثروت بالدقى استجابة لشكاوى المواطنين

الثلاثاء، 17 يناير 2023 04:52 م

محافظ الجيزة يصل جنازة اللواء منصور العيسوى بمسجد السيدة نفيسة

الثلاثاء، 17 يناير 2023 11:46 ص

محافظة الجيزة تعلن فرص عمل فى 6 أكتوبر والمهندسين.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 16 يناير 2023 06:07 م

محافظة الجيزة تشن حملة لإزالة مخالفات البناء فى أبو النمرس.. صور

الإثنين، 16 يناير 2023 03:41 م

محافظ الجيزة: عملى لا يزيد أهمية عن عمل عامل النظافة.. وتكريم الناس الشغالة ضرورة

الأحد، 15 يناير 2023 02:03 م

محافظ الجيزة: معرض أهلا رمضان فى فيصل لن يكون الأخير

الأحد، 15 يناير 2023 12:40 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة