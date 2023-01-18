اليوم السابع
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الأربعاء، 18 يناير 2023 03:53 ص
أكرم القصاص
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التشيك: مرشحة رئاسية تعلن دعمها لبيتر بافيل فى الجولة الثانية من الانتخابات

الأربعاء، 18 يناير 2023 03:00 ص
التشيك: مرشحة رئاسية تعلن دعمها لبيتر بافيل فى الجولة الثانية من الانتخابات التشيك
اش ا

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أعلنت المرشحة الرئاسية السابقة دانوش نيرودوفا الثلاثاء دعمها للمرشح بيتر بافيل ضد رئيس الوزراء السابق أندريه بابيش في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة الأسبوع المقبل.
 
وأعلنت نيرودوفا - التي حلت في المرتبة الثالثة خلال الجولة الأولى - عن دعمها لبافيل خلال مؤتمر صحفي مشترك، قالت فيه "إنها تدعم بافيل علنا وعبر تقديمها كافة مساحاتها الإعلانية لصالحه".
 
كما انتقدت المرشحة السابقة المرشح الرئاسي بابيش واصفة إياه بأنه "يمثل الشر وأنه لا يجب أن يصل إلى السلطة في قلعة براج".
 
يشار إلى أن بافيل حصل على أكثر من 35 % من أصوات الناخبين، فيما حصل ببيش على 35 % وحصلت نيرودوفا على أكثر من 13 % من الأصوات.. وتنافس ثمانية مرشحين في الجولة الانتخابية الأولى التي أقيمت يومي الجمعة والسبت.

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