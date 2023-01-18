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الأرصاد: سانت كاترين تسجل درجة حرارة صفر.. والثلوج تتشكل على مرتفعاتها غدا

الأربعاء، 18 يناير 2023 01:38 م
الأرصاد: سانت كاترين تسجل درجة حرارة صفر.. والثلوج تتشكل على مرتفعاتها غدا سانت كاترين
كتب محمود راغب

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كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد، عن انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة الصغرى، ليسود أجواء شديدة البرودة خلال فترات الليل على جنوب البلاد.

 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أجواء شديد البرودة على جنوب البلاد يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء، وكشفت النشرة الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن سانت كاترين ستسجل الصغرى غدا صفر درجة وسط توقعات بتكون الثلوج على مرتفعاتها. 

 

ويشهد اليوم الأربعاء، ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

 

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 07 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجات.

 

وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

 

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يومًا و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

 

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.

 

ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وفى فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى 23 درجة ونصف جنوبًا وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدى، ويقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى.


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