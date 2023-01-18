استمرار الحملات اليومية لضبط الأسعار وغلق الورش بمركز المحلة

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى على استمرار الحملات اليومية للجنة ضبط الأسعار بالوحدات المحلية بقرى مركز المحلة تحت إشراف نواب رئيس المدينة و رؤساء الوحدات المحلية، حيث تم المرور على المحلات التجارية بالوحدات المحلية لقرى مركز المحلة.

وأكد رئيس المدينة أن الحملة استهدفت قطاع جنوب المحلة قرى ( الهياتم - بلقينا - صفط تراب - شبرابابل ) للمرور على المحلات التجارية لضبط الأسعار والتأكيد على تواجد لوحات الإعلان عن الأسعار و تم تحرير محضر غلق لورشة نجارة بصفط تراب وورشة حدادة بشبرابابل.

وفي قطاع شمال المحلة قرى ( دمرو - ميت الليت - محلة حسن - الشهيدى ) تم المرور على العديد من المحلات و الأسواق لمتابعة مدى توافر السلع.

وفى نطاق قطاع شرق المحلة قرى ( محلة أبو على و البنوان و سامول و بشبيش ) تم المرور على المحلات التجارية المختلفة والمخابز، بالإضافة إلى فتح المخازن الخاصة بالمحلات، لضمان عدم احتكار السلع وحماية للمستهلك من الغش التجاري، وفحص تاريخ صلاحية السلع.

وتم تحرير محضر غلق لورشة سمكرى سيارات بمحلة أبو على و بقطاع غرب المحلة ( الجابرية و العامرية و المعتمدية و نمرة البصل) تم المرور على الأسواق.

والتأكد من توافر جميع السلع التجارية بالأسواق و المحلات التجارية ومدى إلتزام الورش بمواعيد الغلق الرسمية، وتم تحرير غلق لورشة إصلاح موتوسيكلات بالمعتمدية وورشة بطاريات بالجابرية.

كان رئيس المدينة قد وجه جميع رؤساء الوحدات المحلية بمشاركة لجان ضبط الأسعار بالوحدات المحلية بالمرور على الأسواق والمحلات والتأكد من التزام التجار بالأسعار وتوافر جميع السلع، كما تم خلال الجولة التأكد من التزام الورش بأعمال الغلق فى المواعيد الرسمية وقرارات مجلس الوزراء بخصوص مواعيد غلق الورش.