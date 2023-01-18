وذكر المكتب - في بيان أوردته قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية - أن أكثر من مليون شخص تضرروا جراء سلسلة من المنخفضات الجوية تأثرت بها البلاد منذ الثاني من يناير الجارى، من بينهم 13 مصابا و5 أشخاص لا زالوا في عداد المفقودين، فى حين نزح أكثر من 200 ألف شخص بسبب الفيضانات بعد اضطروا للفرار من منازلهم.

وأوضح المكتب أن السكان النازحين والمتضررين يشملون 13 منطقة فى أنحاء جزر "لوزون" و"بيسايا" و"مينداناو"، مشيرا إلى أن نحو 1292 منزلا دمروا، كما تضرر 35 طريقا و10 جسور.

